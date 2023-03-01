Могут перекрыть даже Бен-Гурион: что известно о демонстрациях в Тель-Авиве

Активисты антисудебной реформы нарушили сегодня утром движение поездов в преддверии крупных демонстраций, запланированных в Иерусалиме и Тель-Авиве.

Напомним, что сегодня комитет Кнессета по конституции, законодательству и правосудию проведет голосование по двум частям пакета судебной реформы.

В знак протеста против противники правительственного плана судебной реформы заблокировали дороги по всей стране, в том числе ведущую на восток трассу 1 возле въезда в Иерусалим.

Демонстранты в Тель-Авиве заблокировали входы в поезда на станции Ха-Хагана, не позволяя пассажирам садиться или выходить из транспорта.

פעילי המחאה מונעים יציאת רכבות באזור תל אביב | כל העדכונים >>> https://t.co/Z9v6K0WWzI pic.twitter.com/uv0AVa0gVe — כאן חדשות (@kann_news) March 1, 2023

«Важно подчеркнуть, что это лишь некоторые из событий, которые мы можем публично раскрыть», — заявили организаторы, намекая на дополнительные меры. Уже известно, что вскоре они планируют перекрыть Бен-Гурион.

המשטרה מעדכנת על חסימות בת"א: ⁩רחוב קפלן מאבן גבירול עד מנחם בגין, צומת קפלן דרך מנחם בגין לצפון ולדרום, גבעת התחמושת מיגאל אלון עד מנחם בגין (צומת עזריאלי). כמו כן, נחסמו העליות למחלף השלום בנתיבי איילון מצפון ומדרום. בתיעוד: תהלוכה בכיכר דיזנגוף בתל אביב@daniel_elazar pic.twitter.com/x80sNQFWoD — כאן חדשות (@kann_news) March 1, 2023

Ожидается, что по всей стране пройдут десятки акций протеста, в том числе массовые митинги в Тель-Авиве и Иерусалиме, планируется шествие к резиденции премьер-министра.

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