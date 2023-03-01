Могут перекрыть даже Бен-Гурион: что известно о демонстрациях в Тель-Авиве

10:14, Сегодня
Новости Израиля
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Фото: depositphotos.com

Протестующие блокируют дороги и прерывают движение поездов.

Активисты антисудебной реформы нарушили сегодня утром движение поездов в преддверии крупных демонстраций, запланированных в Иерусалиме и Тель-Авиве.

Напомним, что сегодня комитет Кнессета по конституции, законодательству и правосудию проведет голосование по двум частям пакета судебной реформы.

В знак протеста против противники правительственного плана судебной реформы заблокировали дороги по всей стране, в том числе ведущую на восток трассу 1 возле въезда в Иерусалим.

Демонстранты в Тель-Авиве заблокировали входы в поезда на станции Ха-Хагана, не позволяя пассажирам садиться или выходить из транспорта.

«Важно подчеркнуть, что это лишь некоторые из событий, которые мы можем публично раскрыть», — заявили организаторы, намекая на дополнительные меры. Уже известно, что вскоре они планируют перекрыть Бен-Гурион.

Ожидается, что по всей стране пройдут десятки акций протеста, в том числе массовые митинги в Тель-Авиве и Иерусалиме, планируется шествие к резиденции премьер-министра.

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