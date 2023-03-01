Посол США нанес «ответный удар» на резкое заявление министра Шикли

Посол Том Нвйдс резко ответил Шикли после того, как министр посоветовал ему «заниматься своими делами».

Посол США в Израиле Том Найдс во вторник обрушился с критикой на министра по делам диаспоры Амихая Шикли, который недавно заявил, что Найдс должен держаться подальше от дел Израиля, когда речь идет о судебной реформе, которую продвигает правительство.

«Израильское должностное лицо, которого я не знаю, сказал, что я не должен вмешиваться в дела Израиля. Я думаю, что большинство израильтян не хотят, чтобы США не вмешивались в дела Израиля», — парировал Найдс в комментариях на конференции INSS.

«Не поймите меня неправильно, — добавил он. — Мы поддерживаем Израиль и работаем с Израилем. Страна — прекрасная демократия, и она останется такой».

Комментарии Нвйдса являются ответом на заявление Шикли, сделанное в недавнем радиоинтервью после того, как посол США призвал израильских лидеров «поставить на тормоза» судебную реформу.

«Я говорю американскому послу, затормозите сами и займитесь своими делами, — сказал Шикли. — Вы здесь не суверенны, чтобы вмешиваться в дело судебной реформы. Мы будем рады обсудить с вами иностранные вопросы и вопросы безопасности. Но уважайте нашу демократию».

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