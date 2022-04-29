Молитвы на Храмовой горе в последнюю пятницу Рамадана завершились мирно

Сообщается, что на молитвы пришло более 160 000 человек. ПА обвиняет Израиль в подстрекательстве к насилию в святом месте. Полиция обещает не допустить, чтобы «экстремисты» подрывали свободу вероисповедания.

Десятки тысяч палестинцев молились в мечети Аль-Акса на Храмовой горе в Иерусалиме в последнюю пятницу месяца поста Рамадан после того, как рано утром в священном месте снова вспыхнули столкновения.

По оценкам исламского вакуфа, который управляет комплексом, около 160 000 человек посетили молитвы. После этого сотни палестинцев протестовали перед святыней Купол Скалы, размахивая палестинскими и исламскими флагами, но сообщений о новом насилии не поступало.

После оценки безопасности после молитвы комиссар полиции Коби Шабтай пообещал, что полиция будет сохранять бдительность.

«Действия полиции во время Рамадана и во время пятничной молитвы доказывают, что мы полны решимости не допустить, чтобы какие-либо экстремистские элементы нарушали мир и подрывали свободу вероисповедания», — сказал он.

Он сказал, что в городе останется большое количество полицейских, «готовых к любому сценарию».

Хотя Израиль неоднократно заявлял, что действовал сдержанно, Палестинская администрация в пятницу обвинила Израиль в разжигании беспорядков.

«О какой сдержанности они говорят? Каждый день силы входят в комплекс, избивают людей, стреляют резиновыми пулями и слезоточивым газом в верующих, и это Израиль называет сдержанностью?» — говорится в заявлении МИД ПА.

Напомним, ранее в пятницу между палестинцами и полицией вспыхнули столкновения на Храмовой горе, где в последние недели неоднократно происходили беспорядки.