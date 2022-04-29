В центре Иерусалима собрались 3000 полицейских в повышенной готовности

Имеются предупреждения о возможности терактов общего характера, а также наблюдается интенсивный процесс подстрекательства в арабских социальных сетях.

Более трех тысяч полицейских, а также сотрудников МАГАВ будут охранять порядок в возле Храмовой горы и у Шхемских ворот в последнюю пятницу Рамадана. Именно в этих местах арабы устраивали самые массовые беспорядки.

Напомним, что с конца прошлой недели полиция запретила евреям подниматься на Храмовую гору до конца Рамадана.

Отметим, что этой ночью сообщений и массовых беспорядках или каких-либо других серьезных инцидентах не сообщалось. Однако утром у Храмовой горы снова появились агрессивные арабы, которые начали бросать в полицию камни. С собой они принесли флаги ХАМАСа.

Правоохранители применили спецсредства для подавления беспорядков. Правда, о задержании виновных пока не сообщалось.

Затем на телеграм-канале Израиль по-русски показали видео, на котором можно увидеть, как арабы бросают камни в правоохранителей.

«Полиция была вынуждена войти на гору, чтобы разогнать агрессивную толпу и дать участникам утренней молитвы возможность безопасно уйти», — отметили администраторы канала.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что полиция арестовала арабских подростков за топтание и порчу израильских флагов. В четверг полиция задержала двух молодых арабов по подозрению в том, что они сняли израильские флаги, растоптали их и выбросили в мусорное ведро.

Кроме того, Курсор писал, что у могилы Рашби на горе Мерон вспыхнули беспорядки.

Еще напомним, что на юге Израиля была найдена самодельная бомба.