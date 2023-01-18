В Украине высказались о причинах крушения вертолета в Броварах

«Рассматриваем все возможные версии аварии вертолета, расследование будет вести СБУ», — сказал генпрокурор Украины.

Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил, что взял под личный контроль дело о расследовании авиакатастрофы в Броварах.

«Проводятся неотложные следственные действия. На данный момент мы рассматриваем все возможные версии аварии вертолета. Досудебное расследование поручено следователям СБУ», — сообщил Костин.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона пояснил, что есть несколько вещей, из-за которых могла произойти авиакатастрофа.

«Комиссия будет расследовать причины. Это не будет 1-2 дня, потому что расследование авиакатастрофы занимает некоторое время. Думаю, будет создана государственная комиссия, в которую войдут разные авиационные специалисты. Они будут расследовать причины произошедшего и какие факторы повлияли на то, что вертолет упал», — подчеркнул Юрий Игнат.

Игнат объяснил, что необходимо изучить всю информацию: в частности, радиообмен и техническое состояние вертолета. Это продлится не менее нескольких недель, ведь техническое исследование занимает определенное время.

Отметим, что на борту вертолета было девять человек, все они погибли. Об этом сообщили заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко и представитель председателя Национальной полиции Марианна Рева.

Ранее Курсор писал, что опубликованы фото последствий крушения вертолета под Киевом.