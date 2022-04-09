В Израиле продолжают дорожать продукты питания

Все пищевые продукты, поступающие в Израиль, должны получить разрешение Министерства здравоохранения, но из-за нехватки рабочей силы выпуск этих продуктов теперь занимает более двух недель вместо обычных двух дней.

Об этом сообщает Israel Hayom.

Импортеры, которые вынуждены платить высокие штрафы из-за затрат на охлаждение, пока их товары ожидают одобрения, перекладывают эти расходы на израильского потребителя.

В старых портах в последнее время наблюдается нехватка рабочей силы, в то время как новый порт работает только на ограниченной основе из-за разногласий между государством и влиятельными профсоюзами портовых рабочих, что приводит к длинным очередям грузовых судов, ожидающих разгрузки.

«Ситуация катастрофическая. На данный момент речь идет о задержке на две с половиной недели. Мы достигли точки финансового ​​ущерба для импортеров. У них нет другого выбора, кроме как включить эти расходы в окончательную наценку для потребителя. Охлаждение этих транспортных контейнеров стоит 120 долларов в день», — сказал один из импортеров чувствительных продуктов.

Официальные лица Федерации торговых палат Израиля говорят, что в результате этих задержек в порту Ашдода застряли сотни контейнеров с продуктами питания, стоимость которых оценивается в десятки миллионов шекелей.

По данным FICC, в прошлый четверг чиновники Минздрава проверили и обработали товары, прибывшие за три недели до этого, несмотря на условия доставки, согласно которым они должны быть выданы в течение 48 часов.

Ранее Курсор писал, что 50 тысяч тонн фруктов гниет на израильских складах из-за войны россии* в Украине. Непрекращающаяся война россии в Украине сделала невозможным осуществление экспорта товаров из Израиля в эти страны.

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