Морила голодом сына: женщину из Беэр-Шевы арестовала полиция

Полиция предполагает, что 26-летняя жительница Беэр-Шевы морила своего полуторагодовалого сына голодом, и в ближайшее время ей предъявят обвинение.

Жительница Беэр-Шевы была задержана полицией по подозрению в жестоком обращении со своим 1,5-летним сыном. Сегодня, 11 августа, прокуратура подала заявление о том, чтобы в ближайшее время ей предъявили обвинительное заключение.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Расследование инцидента началось около месяца назад, после того, как в полицию обратились сотрудники медицинского учреждения «Сорока», куда был доставлен малыш в состоянии истощения и со следами насилия.

Полиция выяснила, что полуторагодовалый мальчик подвергался жестокому обращению со стороны 26-летней матери. Они полагают, что женщина морила сына голодом и вызывала у него различными способами заболевания, при которых необходима госпитализация. Но с какой целью она это делала пока не сообщается.

«Курсор» писал ранее, что на днях в больницу Гилель Яффе был доставлен 4-месячный малыш с кровоизлиянием в мозг и серьезными ушибами. Полиция задержала его родителей по подозрению в жестоком обращении и причинении телесных повреждений.

Еще мы писали, что в Медицинский центр Галилеи в Наарии госпитализировали новорожденного, который был найден в центре города Акко в картонной коробке. Его случайно обнаружил местный житель.