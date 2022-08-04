В коробке в центре Акко нашли младенца

Ребенка пришлось госпитализировать в Медицинский центр Галилеи в Наарии. Подробности этого инцидента выясняются.

В центре города Акко в картонной коробке был найден живой младенец. Предполагается, что он родился всего несколько дней назад.

Об этом написали на телеграм-канале Израильские трудовыебудни.

«На данный момент непонятно сколько времени он провел на улице», — написали администраторы канала.

Сообщается, что ребенка обнаружен местный житель. Он сразу же вызвал на место полицию. Правоохранители начали расследование этого дела. Отдел безопасности муниципалитета в настоящее время просматривает записи с камер наблюдения в районе, чтобы отследить тех, кто оставил ребенка.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что четверо жителей Хадеры задержаны за попытку взорвать ресторан. 2 августа, молодые люди из Хадеры были арестованы полицией за попытку взорвать ресторан, расположенный на юге страны. При задержании у них обнаружили крупные суммы денег и боеприпасы.

Кроме того, Курсор писал, что Офер Кассиф вызван для расследования инцидента с насилием над полицейским.

Еще напомним, что в Нацерете мужчина ударил соседа ножом из-за собаки.