В коробке в центре Акко нашли младенца

В центре города Акко в картонной коробке был найден живой младенец. Предполагается, что он родился всего несколько дней назад.
Об этом написали на телеграм-канале.
«На данный момент непонятно сколько времени он провел на улице», — написали администраторы канала.
Сообщается, что ребенка обнаружен местный житель. Он сразу же вызвал на место полицию. Правоохранители начали расследование этого дела. Отдел безопасности муниципалитета в настоящее время просматривает записи с камер наблюдения в районе, чтобы отследить тех, кто оставил ребенка.
Ранее редакция нашего портала сообщала, что четверо жителей Хадеры задержаны за попытку взорвать ресторан. 2 августа, молодые люди из Хадеры были арестованы полицией за попытку взорвать ресторан, расположенный на юге страны. При задержании у них обнаружили крупные суммы денег и боеприпасы.
Кроме того, Курсор писал, что Офер Кассиф вызван для расследования инцидента с насилием над полицейским.
Еще напомним, что в Нацерете мужчина ударил соседа ножом из-за собаки.