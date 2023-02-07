Морские бабочки в Эйлатском заливе: в сети показали удивительное видео

Изящные, почти невесомые и удивительно красивые, морские бабочки (лат. Thecosomata) чутко реагируют на малейшие изменения в их родной стихии, что давно стали своеобразным индикатором состояния морской и океанской воды. Наблюдая за этими хрупкими морскими улитками, ученые определяют, как растворяющийся в воде углекислый газ влияет на ее кислотность и, главное, как это сказывается на самых разных обитателях подводного мира.

Так, в Эйлатском заливе впервые с 1994 заметили этих почти прозрачных улиток. Соответствующее видео показал телеграм-канал Медиа Архив.

Легко порхая в потоках воды, морские бабочки весь день проводят в поисках добычи, ночью охотятся на поверхности, а утром опускаются на дно. Опускаясь вниз, морские бабочки поднимают крылышки кверху.

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