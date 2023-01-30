Мужчина поймал крупную рыбу и побил рекорд американского штата

Это уже не первый рекорд, который мужчине удалось установить.

В США рыбак поймал крупную рыбу и побил рекорд штата Индиана, который был поставлен всего за две недели до того.

Об этом сообщает WISH-TV.

В текущем месяце Филлип Дурач сумел выловить в озере Мичиган налима весом почти 5,2 килограмма. Это уже не первый рекорд штата, который он поставил. В 2021 году мужчине удалось поймать озерного сига весом 4,2 килограмма.

Прежде самым крупным налимом, регистрировавшимся в озере Мичиган, считалась рыба весом 4,6 килограмма, которую 30 декабря 2022 года поймал рыбак Скотт Скафар. Предыдущий рекорд держался с 1990 года.

Мировой рекорд по ловле налима был установлен в 2010 году в Канаде. Его обладателем является Шон Конрад, который поймал в озере Лейк-Дифенбейкер в провинции Саскачеван налима весом 11,4 килограмма.

«Курсор» писал ранее, что в январе женщина из Техаса (США) решила прогуляться вдоль берегов Порт-Боливара и заметила на пляже странную рыбу. Она сфотографировала свою находку и спросила у друзей в Facebook, не знают ли они, что это за существо.

Еще мы писали, что археологи и географы из Манчестерского университета нашли сотни следов древних животных и людей на пляже в Мерсисайде (Англия).

Напомним, что жители острова Фаял, который входит в группу Азорских островов, обнаружили огромную тушу рыбы-луны, которая плавала в океане недалеко от берега. Оказалось, что весит она почти 3 тонны и этот показатель является абсолютным рекордом для современных костных рыб.