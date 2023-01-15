Моше Фейглин дал оценку призывам оппозиции к гражданскому неповиновению

Призывающие к гражданскому восстанию политические силы говорят не о настоящем перевороте.

Об этом заявил бывший депутат Кнессета правых взглядов Моше Фейглин, сообщает 7Kanal.

По словам Фейглина, гражданский бунт — это последнее орудие, которое демократия дает в руки ответственному гражданину против тирании правительства.

«В 1992 году ко власти пришло правительство Рабина, пообещав не разговаривать с ООП, не вести переговоры по Иерусалиму и Голанским высотам, но все было сделано наоборот. В результате чего сюда привезли террористическую организацию, вооружили ее и создали необратимую ситуацию, которая, как понимает любой разумный человек, приведет к катастрофе. Поэтому тогда я и мои друзья вели себя разумно, призывая к гражданскому восстанию, чтобы спасти нашу страну. Была полная готовность нарушить закон ненасильственным образом и понести наказание», — сказал политик.

По его словам, «у левых нет ничего общего с демократией».

«Левые говорят о демократии только тогда, когда им это удобно. Только недавно они передали Ливану огромный участок наших территориальных экономических вод, не проведя решение через Кнессет. Разве это демократия?» — задается вопросом Фейглин.

Он также назвал призывы к массовым протестам «напрасной болтовней безумной банды».

«В продвижении судебной реформы нет нет попрания неписаного договора между властью и общественностью. Ведь об этом написано много статей за тридцать лет, и об этом много говорилось как противниками Ярива Левина, так и сторонниками, в том числе и мной. Эта реформа не делается в темноте и врасплох. И, конечно, не является переворотом. В том числе и за такую реформу шло голосование на выборах в Кнессет, и люди сказали свое слово», — отметил Фейглин.

Как сообщал Курсор, накануне, несмотря на дождь и холод, тысячи людей с флагами и зонтами собрались на площади Габима, чтобы выразить протест против планов правительства Нетаниягу по реализации судебной реформы.

Более тысячи полицейских были стянуты в центральные районы Тель-Авива, улицы вокруг площади Габима были перекрыты. Центральные телеканалы вели прямые трансляции митинга.

До этого полиция дала разрешение на проведение в субботу, 14 января, демонстрации в Тель-Авиве против судебной реформы. Соответствующий документ подписал командующий округом Тель-Авива суперинтендант Амихай Ашад.

При этом он отметил, что одним из условий проведения демонстрации является обязательство организаторов не допустить массового шествия. Также отмечается, что «запрещено выходить на дорогу, блокировать перекрестки или создавать какие-либо помехи для движения во время демонстрации».

Ранее Курсор информировал о том, что активисты левого движения провели утром в пятницу, 6 декабря, демонстрацию перед домом министра юстиции Ярива Левина, протестуя против предложенных им реформ судебной системы.