Протесты против судебной реформы: перед домом Левина прошла демонстрация

Активистов левого движения провели в пятницу утром демонстрацию перед домом министра юстиции Ярива Левина, протестуя против предложенных им реформ судебной системы.

Об этом сообщает Аруц Шева.

Один из руководителей движения протестующих, Рэйчел Азария комментирует: «Суд является сторожевым псом солдат ЦАХАЛа, это защита наших сыновей и дочерей, которые служат в армии, от попыток подать петицию против солдат ЦАХАЛа в Международный Суд в Гааге».

«Пункт об эскалации и шаги Левина по ослаблению системы правосудия навредят солдатам ЦАХАЛа, а причинение вреда нашим солдатам — это красная линия. Мы требуем от министра Ярива Левина не бросать наших солдат в Гааге и остановить оговорка об эскалации», — сообщают участники акции.

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