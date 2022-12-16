Моше Леон дал оценку ранению женщины в результате ночных протестов ультраортодоксов

Мэра Иерусалима призвал полицию, правоохранительные и судебные органы «решительно действовать против насильников и применить к ним всю строгость закона».

Мэр Иерусалима Моше Леон прокомментировал ранение женщины во время демонстрации экстремистов.

Об этом сообщает портал Maariv.

По его словам, дальнейшая эскалация «позорного насилия со стороны горстки бунтовщиков подвергает опасности жителей города, снова и снова нанося ущерб государственному имуществу на миллионы шекелей».

«Я призываю израильскую полицию, правоохранительные и судебные органы решительно действовать против насильников и применить к ним всю строгость закона. Мне важно подчеркнуть: речь идет не об ультраортодоксах. а о группе правонарушителей, наносящих вред обществу», — добавил Леон.

Как сообщал Курсор, в результате ночных протестов ультраортодоксов в Иерусалиме пострадала 40-летняя женщина-харедим.

Женщина находится в тяжелом состоянии после того, как в четверг поздно ночью ее сбил мусорный бак, брошенный во время демонстрации в Меа Шеарим.

Парамедики МАДА оказали ей неотложную медицинскую помощь, после чего женщину эвакуировали ​​в больницу Шааре Цедек.

Врачи сообщили, что в больнице женщине стало намного хуже, ей провели экстренную операцию, ее состояние оценивается как очень тяжелое. Сейчас ее поместили в реанимационное отделение.

Позже Курсор информировал о том, что все политические партии, включая религиозные, осудили ночные беспорядки в Иерусалиме. В квартале Меа Шеарим ультраортодоксы уже вторые сутки устраивают беспорядки на улицах после ареста молодого человека за поджог магазина, где продавались некошерные телефоны.

В результате протестов были перекрыты дороги, пострадал рейсовый автобус, которому побили стекла и прокололи шины, также поджигались мусорные баки, а полицейских атаковали камнями.