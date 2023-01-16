Мошенник обманул ортодоксальных евреев, выманив 47 млн долларов

Комиссия по ценным бумагам и биржам США предъявила обвинительное заключение 35-летнему мужчине, который выманил у ортодоксальных евреев 47 млн долларов, но использовал полученные средства для финансирования роскошного образа жизни. Обвиняемый признал вину и заявил, что постарается вернуть деньги.

Об этом пишет jpost.com.

В иске сказано, что Йосси Энгель обманным путем получил по меньшей мере у 29 человек деньги, склонив их к инвестированию в его компанию, уверяя, что средства будут направлены на покупку и установку для камер наблюдения. Мужчина якобы обещал, что средства инвесторов пойдут на покупку недвижимости в Израиле, которая буде успешно продаваться. Но эти утверждения оказались ложными.

Мужчина присвоил и потратил деньги в личных целях и сделав выплаты по схеме Понзи, более ранним инвесторам в попытке сохранить мошенническую схему. В ортодоксальной еврейской общине он заслужил репутацию надежного человека, поэтому его уважали и ему верили.

Но в конце 2022 года его схема рухнула и Энгель не смог склонить к инверсированию других людей, чтобы покрыть свои обязательства, поэтому бежал в Израиль.

Позже на некоторое время он вернулся в США, пытался спасти свои потери и встречался с некоторыми инвесторами. Но в итоге он подписал заявление о признании мошенничества с ценными бумагами и заявил, что попытается вернуть инвесторам деньги, но в США не вернулся.

«Курсор» писал ранее, что 40-летних житель Петах-Тиквы обманным путем завладел суммой примерно 4,5 миллионов шекелей.