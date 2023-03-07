Мощный удар Израиля по аэропорту в Сирии: военные эксперты сообщили детали

После сообщений в Сирии об израильской атаке, произошедшей сегодня ночью в аэропорту Алеппо, военные эксперты сообщили арабским СМИ, что взрывы были мощными и затронули крупную партию иранского оружия.

Об этом пишет газета Israel Hayom.

#متداول || فيديو يسمع فيه أصوات الغارات الإسرائيلية على مطار #حلب الدولي شمال سوريا قبل قليل. pic.twitter.com/jKLF0lL9qe — Step News Agency — وكالة ستيب الإخبارية (@Step_Agency) March 6, 2023

После атаки министерство транспорта Сирии объявило, что аэропорт в Алеппо закрыт, и поэтому все рейсы с гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясения будут приземляться в аэропортах Дамаска и Латакии. В то же время в министерстве транспорта Сирии заявили, что группы ведомства работают над выяснением того, каковы разрушения в аэропорту, чтобы в дальнейшем работать над их исправлением с соответствующими национальными компаниями.

Несмотря на закрытие аэропорта, официальные СМИ и лица, связанные с сирийской оппозицией, не сообщили о жертвах. Кроме того, МИД Ирана выступил с решительным осуждением Израиля. Представитель министерства заявил, что это «бесчеловечная агрессия», и призвал международные организации предпринять немедленные шаги для прекращения «преступлений сионистского врага».

СМИ в Сирии сообщили об атаке Израиля сегодня ночью. Сирийское телевидение передало от военного источника, что Израиль нанес воздушный удар со стороны Средиземного моря по аэропорту Алеппо, что привело к разрушению объекта и его отключению.

Также сообщалось, что сирийские зенитные комплексы смогли перехватить часть выпущенных ракет. Еще в СМИ, связанных с сирийской оппозицией, сообщалось, что удар по аэропорту Алеппо был направлен на объекты иранских ополченцев на аэродроме.

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