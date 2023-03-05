В Черное море через Босфор прошел российский лихтер с военным грузом из Сирии — СМИ

Хотя Турция закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей россии по направлению в Черное море, на вспомогательные и торговые суда запрет не распространяется.

В Черное море через Босфор вошел находящийся под санкциями российский контейнеровоз из Сирии, предположительно, с военным грузом.

Об этом сообщается в Twitter группы Bosphorus Observer.

«Репатриация военной техники: Принадлежащее находящемуся под санкциями Казначейства США SC SOUTH LLC судно под российским флагом Sparta IV, которое также находится под санкциями, проследовало через Босфор в сторону Черного моря по пути из Тартуса в новороссийск с военным грузом. Гражданское судно только по названию», – написали наблюдатели.

По данным российских публичных источников, судно приходило в Тартус (Сирия) с гуманитарной помощью для пострадавших от землетрясения, а затем получило новый груз на военно-морской базе рф*. Для прохода через Босфор Sparta IV заявила осадку 6,2 метра, что предполагает большую загрузку.

До входа в Босфор 1 марта 2023 года Sparta IV шла в сопровождении ракетного корвета вмф россии «стерегущий». Хотя Турция закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей россии по направлению в Черное море, на вспомогательные и торговые суда запрет не распространяется.

Как сообщал Курсор, 5 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил российскому президенту путину с призывом прекратить огонь в Украине в одностороннем порядке. Турецкий лидер отметил, что необходимо организовать «справедливое урегулирование разногласий».

Эрдоган заявил, что «призывы к миру и переговорам должны сопровождаться односторонним прекращением огня россией с дальнейшим справедливым урегулированием».

В канцелярии турецкого президента сообщили, что стороны обсудили ряд вопросов, в частности турецко-российские отношения, региональные вопросы, ситуацию в Сирии и войну в Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.