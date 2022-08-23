Моссад: Ядерное соглашение с Ираном станет «стратегической катастрофой»

Для США и Запада главное — подписать ядерное соглашение, но таким образом Иран получит «лицензию на убийство» и сотни миллиардов долларов, которые будут вложены в терроризм, считают представители Моссада.

Главы Моссада Давида Барнеа утверждает, что возобновление ядерного соглашения между мировыми державами и Ираном станет «стратегической катастрофой». Он уверен, что необходимо сделать все возможное, чтобы убедить США избежать его, и это мнение в последнее время обсуждается в израильских силах безопасности.

Об этом сообщил jewishpress.

При этом запланированная встреча советника по национальной безопасности Эяля Хулата с госсекретарем Энтони Блинкеном была отменена, и вместо этого он встречается с заместителем Блинкена Венди Шерман. Это замена может свидетельствовать о стремлении США, добиться подписания сделки раз и навсегда, как предупреждал Барнеа.

Сообщается, что «очень высокопоставленный политический источник» заявил, что почти вся верхушка системы безопасности сейчас согласна с позицией Барнеа.

Политика Моссада в отношении этой сделки находит отклик из-за того, что Запад во главе с американцами недавно сдался иранцам почти во всех областях. Для них главное — подписать соглашение и снять вопрос с повестки дня.

Представители Моссада уверены: «Те, кто останется с этим вопросом на повестке дня, — это мы, потому что Иран получит «лицензию на убийство» и сотни миллиардов долларов, которые будут вложены в терроризм и региональную экспансию».

Ранее «Курсор» писал, что ядерная сделка все ближе: Иран отменил свой ультиматум.

Также мы сообщали, что Израиль опасается, что США пойдут на дополнительные уступки Ирану.