Моссад: Ядерное соглашение с Ираном станет «стратегической катастрофой»

Главы Моссада Давида Барнеа утверждает, что возобновление ядерного соглашения между мировыми державами и Ираном станет «стратегической катастрофой». Он уверен, что необходимо сделать все возможное, чтобы убедить США избежать его, и это мнение в последнее время обсуждается в израильских силах безопасности.
Об этом сообщил jewishpress.
При этом запланированная встреча советника по национальной безопасности Эяля Хулата с госсекретарем Энтони Блинкеном была отменена, и вместо этого он встречается с заместителем Блинкена Венди Шерман. Это замена может свидетельствовать о стремлении США, добиться подписания сделки раз и навсегда, как предупреждал Барнеа.
Сообщается, что «очень высокопоставленный политический источник» заявил, что почти вся верхушка системы безопасности сейчас согласна с позицией Барнеа.
Политика Моссада в отношении этой сделки находит отклик из-за того, что Запад во главе с американцами недавно сдался иранцам почти во всех областях. Для них главное — подписать соглашение и снять вопрос с повестки дня.
Представители Моссада уверены: «Те, кто останется с этим вопросом на повестке дня, — это мы, потому что Иран получит «лицензию на убийство» и сотни миллиардов долларов, которые будут вложены в терроризм и региональную экспансию».
Ранее «Курсор» писал, что ядерная сделка все ближе: Иран отменил свой ультиматум.
Также мы сообщали, что Израиль опасается, что США пойдут на дополнительные уступки Ирану.