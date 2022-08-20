Ядерная сделка все ближе: Иран отменил свой ультиматум

Иран отменил свое условие по исключению КСИР Соединенными Штатами из списка террористических организаций в обмен на возвращение Тегерана к соблюдению ядерного соглашения, заключенного в 2015 году между мировыми державами.

Переговоры по возобновлению сделки ведутся с марта, но периодически они почти полностью останавливались. Администрация Байдена в мае заявила, что не прислушается к требованию Ирана, и это нанесло существенный удар по переговорам, направленным на восстановление соглашения.

В пятницу высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что Иран отказался от требования об исключении КСИР на фоне сообщений, что стороны близки к соглашению о совместном возвращении США и Ирана к соблюдению JCPOA.

Напомним, в 2018 году бывший президент Дональд Трамп вышел из сделки, в которой облегчение санкций было гарантировано в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Затем он ввел режим санкций «максимального давления», направленный против различных иранских секторов, что привело к тому, что Тегеран ответил расширением своей ядерной программы в нарушение JCPOA. Президент США Джо Байден вступил в должность, поклявшись попытаться возродить соглашение, и его администрация провела последние полтора года в постоянных и непрямых переговорах с Ираном для достижения этой цели.

В течение нескольких месяцев поступали пессимистичные данные о перспективах сделки, но за последнюю неделю появились сообщения о прогрессе.

Высокопоставленный американский чиновник сообщил, что в свои ответные замечания по проекту соглашения о ядерной сделке, предложенный Европейским союзом, Иран не включил требование об исключении КСИР из списка террористов.

Ранее «Курсор» писал, что Иран ответил на проект новой ядерной сделки.

Также мы сообщали, что Израиль опасается, что США пойдут на дополнительные уступки Ирану.