Израиль опасается, что США пойдут на дополнительные уступки Ирану

Израильские официальные лица понимают, что ядерная сделка с Ираном может быть близка к заключению, но не могут оценить шансы на достижение соглашения.

Израиль обеспокоен тем, что США пойдут на дополнительные уступки Ирану в рамках усилий по достижению нового ядерного соглашения, говорится в сообщении 13-го канала.

Об этом сообщает 7Israel National News.

Доклад был опубликован после того, как Иран представил свой ответ на предложение Европейского союза возобновить ядерную сделку 2015 года с мировыми державами, которая включает в себя требование большего количества американских уступок.

Дипломатические представители в Израиле заявили во вторник: «Мы понимаем, что здесь есть какие-то изменения, что мы приближаемся к возможной точке соглашения, но мы все еще не знаем, как оценить шансы на это соглашение».

В последние недели ведется непрерывный диалог между советником по национальной безопасности Израиля Эялем Хулатой и его американским коллегой, а также между генеральным директором министерства иностранных дел Алоном Ушпизом и высокопоставленными чиновниками в администрации США.

В аппарате премьер-министра Яира Лапида понимают, что подписание ядерного соглашения во время предвыборной кампании может иметь очень негативные последствия, и по этому вопросу также ведется подготовка.

Иран сократил свое соблюдение соглашения 2015 года в ответ на выход бывшего президента США Дональда Трампа из соглашения в мае 2018 года, но провел несколько раундов непрямых переговоров с США о возвращении к соглашению.

Последний раунд переговоров завершился на прошлой неделе, когда стороны согласовали окончательный текст, а ключевые участники переговоров приготовились к консультациям со своими столицами. Эти переговоры состоялись после предложения, внесенного 26 июля главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем.

США охарактеризовали представленный проект как «лучшую и единственную основу для достижения соглашения».

В прошлую пятницу иранский официальный представитель указал, что Иран может принять окончательный компромисс, разработанный в Вене, чтобы спасти ядерное соглашение 2015 года.

Ранее Курсор писал, что Иран ответил на проект новой ядерной сделки. После нескольких месяцев встреч и переговоров Иран представила свой ответ на окончательный проект новой ядерной сделки между Тегераном и западными державами.

Курсор писал, что Иран может согласиться на компромисс ЕС по ядерной сделке. Крупнейшие державы ожидают ответа Тегерана на предложение, представленное 26 июля главой внешней политики ЕС Жозепом Боррелем.

Ядерная сделка: окончательный текст есть, Иран готовится подписать соглашение. Европейский союз сообщил, что более не намерен менять текст ядерного соглашения и ждет от сторон окончательного решения в течение нескольких недель.

Ранее Курсор писал, что Жозеп Боррель назвал нынешнюю версию ядерной сделки с Ираном наилучшей. Главный дипломат Европейского союза Жозеп Боррель считает, что нынешний текст иранской ядерной сделки является наилучшим из возможных результатов и должен быть реализован как можно скорее.

Ранее редакция нашего портала сообщала, что Иран заявляет, что ищет гарантии ядерной сделки, чтобы «не быть ужаленным дважды».

Напомним, Курсор писал, что в Великобритании не верят, что Иран заключит ядерное соглашение.