Муниципалитет Тель-Авива-Яффо повышает стоимость парковки

Новый тариф вступит в силу уже совсем скоро.

Муниципалитет Тель-Авива-Яффо повышает стоимость парковки в два раза с 6,70 шекеля в час до 12 шекелей в час.

Об этом сообщает Telegram-канал «Голос Израиля | Израиль сейчас«.

Новый тариф вступит в силу через два месяца.

Ранее мы рассказывали, что вследствие снижения стоимости угля в Израиле снизятся тарифы на электроэнергию – потребители будут платить за услуги на 2% меньше, чем сейчас. Ассоциация промышленником в связи с этим выразила надежду, что правительство сдержит свое обещание.

«Ожидаем, что министр финансов выполнит свое обещание отменить повышение тарифа на электроэнергию с начала года полностью, а не частично», — подчеркнули в Ассоциации.

Следует отметить, что в начале 2022 года тариф на электроэнергию увеличился на 8,2% вследствие роста стоимости угля в мире, использующегося для производства электроэнергии. Однако в начале февраля произошло снижение тарифа на 1,5% из-за отмены акциза на уголь в рамках программы правительства по снижению цен на продукты питания.

Также «Курсор» сообщал, что, согласно информации Центрального статистического бюро, средняя месячная заработная плата в Израиле на конец 2022 года составляла 12 120 шекелей, что на 2,8% больше, чем в 2021 году.