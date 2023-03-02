Инфляция подорвала среднюю зарплату в Израиле в 2022 году

По данным Центрального статистического бюро, средняя месячная зарплата в Израиле на конец 2022 года составляла 12 120 шекелей, что на 2,8% больше, чем в 2021 году.

Об этом сообщает Globes.

Однако, по словам экспертов, с поправкой на инфляцию средняя зарплата составила бы всего 10 858 шекелей, что на 1,5% меньше, чем в 2021 году. В 2022 году уровень участия в рабочей силе вырос, так как значительная часть работников с низкой производительностью труда, уволенных из-за Covid, вернулась в рабочую силу.

В 2022 г. количество оплачиваемых рабочих мест увеличилось на 8,8% по сравнению с 2021 г., до 3,94 млн, при этом возврат работников с низкой производительностью труда привел к снижению средней заработной платы.

В технологическом секторе среднемесячная заработная плата на оплачиваемой должности в 2022 году составляла 27 860 шекелей, что на 5,4% больше, чем в 2021 году. Количество рабочих мест резко увеличилось на 10,1% по сравнению с 2021 годом, до 384 900 рабочих мест. В настоящее время на технологический сектор приходится 9,8% всех рабочих мест в экономике, что больше по сравнению с 9,6% в 2021 году, но ниже 10%, зафиксированных на пике.

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