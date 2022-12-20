Мужчину арестовали за попытку наезда на полицейского

Житель Кфар-Йоны в возрасте сорока лет был арестован по подозрению в попытке наезда на дежурившего в то время полицейского.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

В то время как полицейский был занят выписыванием жалобы на мужчину, которого заметили за использованием мобильного телефона во время вождения автомобиля. Водитель внезапно дал задний ход и ударил одного из присутствующих полицейских. Раненый офицер был эвакуирован для оказания медицинской помощи, а водителя задержали.

«Курсор» сообщал, что ШАБАС опасается беспорядков из-за смерти лидера «Бригад мучеников аль-Аксы».