ШАБАС опасается беспорядков из-за смерти лидера «Бригад мучеников аль-Аксы»

ХАМАС призвал отомстить за смерть «мученика», а террористы, отбывающие наказание в израильских тюрьмах, объявили трехдневный траур и голодовку.

Управление тюрем (ШАБАС) готовится к возможным беспорядкам в израильских тюрьмах после того, как основатель «Бригад мучеников аль-Аксы» — Насер Абу Хамида, умер от рака легких в больнице «Асаф а-Рофе».

Он отбывал пожизненное заключение и недавно ШАБАС отклонил просьбу о его освобождении по гуманитарным вопросам. Несмотря на ухудшившееся состояние 51-летнего Абу Хамида, Израиль отклонил все просьбы о его досрочном освобождении.

Абу Хамид из Рамаллы был приговорен к пожизненному заключению за убийство, преступления в сфере безопасности и покушение на убийство. Абу Хамид являлся правой рукой генерального секретаря организации «Танзим» в Иудее и Самарии Маруана Баргути. Он признан виновным в убийствах семи израильтян и ранении еще 12-ти и был приговорен к «семи пожизненным срокам и 50 годам дополнительно».

Ему предъявлено обвинение в 13 террористических актах, в частости в убийстве Биньямина Зеева Каханы и его жены, подрыве бомбы в Иерусалиме в кафе «Бьянкини», убийстве жителя города Гади Раджвана и причастности к теракту в ресторане в Тель-Авиве Sea Food Market.

Уже известно, что террористы, отбывающие наказание в израильских тюрьмах, объявили трехдневный траур и голодовку.

На территориях ожидаются забастовки и попытки терактов. ХАМАС призвал отомстить за смерть «мученика».

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