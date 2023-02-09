Мужчину нашли мертвым возле источника Липта в Иерусалиме

20-летнего мужчину обнаружили без сознания возле источника Липта в Иерусалиме сегодня, 9 февраля.

Об этом сообщает Walla.

Туда вызвали бригаду MDA, которая констатировала смерть 20-летнего. По всей видимости, он получил ножевое ранение острым предметом.

«Когда мы прибыли на место происшествия, мы увидели раненого, лежащего без сознания. Мы провели ему медицинские анализы, но его ранение было критическим, и нам пришлось констатировать его смерть», – рассказал врач скорой помощи.

Ранее мы рассказывали, что появились первые показания подозреваемого в убийстве женщины в Лоде, коим является 41-летний Яаков Хаймович. По его словам, он разозлился на соседку из-за того, что у нее в квартире всю ночь шумел электроприбор, а под утро он услышал голоса, приказывавшие ему убить женщину.

Он взял нож и затаился в подъезде, а когда женщина вышла, он набросился на нее и начал наносить удары. Убитую так и нашли с ножом в спине. Оказалось, что покойная неделю назад жаловалась полицейским, что мужчина приходил и громко стучал в ее дверь. На место прибыли стражи порядка и сказали, что, если она хочет, она может прийти в отделение и подать заявление.

Также «Курсор» сообщал, что ШАБАК арестовал двух братьев-арабов, жителей поселка Тель-Шева в Негеве, по подозрению в поставках оружия и средств ведения войны в особо крупных размерах боевикам «Исламского джихада» в Иудее и Самарии.