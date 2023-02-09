Убийство женщины в Лоде: появились первые показания подозреваемого

В среду, 8 февраля, в Лоде мужчина убил свою соседку на лестничной клетке. Сотрудники полиции его арестовали и доставили на допрос. Подозреваемым оказался 41-летний Яаков Хаймович.

Об этом пишет News.israelinfo.

Мужчина рассказал, что разозлился на женщину из-за того, что у нее в квартире всю ночь шумел электроприбор, а под утро он услышал голоса, которые приказывали ему убить соседку. Он взял нож и затаился в подъезде, а когда женщина вышла, он набросился на нее и начал наносить удары. Убитую так и нашли — с ножом в спине.

Как выяснилось, покойная неделю назад жаловалась полиции, что мужчина приходил и громко стучал в ее дверь. На место прибыл стражи порядка и сказали, что, если она хочет, она может прийти в отделение и подать заявление.

«Курсор» писал ранее, что в Лоде сосед убил 33-летнюю женщину Лидар Яфе Суиса. Жильцы дома высказались по поводу неадекватного поведения мужчины и раскрыли новые подробности.

Еще мы писали, что за прошлый год в Израиле было убито 24 женщины, что на 50 процентов больше, по сравнению с 2021 годом. Половина убитых были представительницами арабского общества.

Напомним, что 4 января суд в Тель-Авиве вынес приговор жителю Холона Мандефро Алазу, который жестоко убил свою супругу на глазах у двоих общих детей. Его приговорили к пожизненному заключению.

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