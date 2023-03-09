Мужчину сбил поезд возле станции Сдерот

15:26, Сегодня
Новости Израиля, Происшествия
железная дорога фото
Фото: Pixabay

По указанию полиции временно остановлено движение поездов между некоторыми станциями.

Поезд сбил человека, который, вопреки правилам безопасности, вышел на площадку пути на станции Сдерот.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

На месте работают спасатели и полиция. По указанию полиции временно остановлено движение поездов между станциями Ашкелон (на север) и Беэр-Шева (на юг), а станции Сдерот, Нативот и Офаким временно закрыты до окончания инцидента.

Ранее мы писали, что вчера, 8 марта, северо-восточной части Израиля, в небольшой деревне Тамра, три человека получили ранения в результате стрельбы.

Представители службы «Маген Давид Адом» говоря, что один из пострадавших находился в тяжелом состоянии и потерял сознание. Медицинские бригады оказали первую помощь пострадавшим и отправили их в больницу. Однако один из раненых позднее скончался в медучреждении.

Ранее «Курсор» сообщал, что в горах Иерусалима 75-летний турист получил ранения средней и легкой степени тяжести после того, как был ранен во время похода на тропе горы Кармель. К счастью, его спасли добровольцы спасательного отряда Эцион-Иехуда полиции Израиля совместно с бойцами 669-го отряда ВВС.

Пострадавшему, жителю Ришон ле-Циона, оказали первоначальную медицинскую помощь, а после вывезли из этого района вертолетом ВВС для дальнейшего лечения в больнице Хадасса Эйн-Керем, так как у него предположительно серьезные травмы ноги.

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