Мужчину сбил поезд возле станции Сдерот

Поезд сбил человека, который, вопреки правилам безопасности, вышел на площадку пути на станции Сдерот.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

На месте работают спасатели и полиция. По указанию полиции временно остановлено движение поездов между станциями Ашкелон (на север) и Беэр-Шева (на юг), а станции Сдерот, Нативот и Офаким временно закрыты до окончания инцидента.

Ранее мы писали, что вчера, 8 марта, северо-восточной части Израиля, в небольшой деревне Тамра, три человека получили ранения в результате стрельбы.

Представители службы «Маген Давид Адом» говоря, что один из пострадавших находился в тяжелом состоянии и потерял сознание. Медицинские бригады оказали первую помощь пострадавшим и отправили их в больницу. Однако один из раненых позднее скончался в медучреждении.

Ранее «Курсор» сообщал, что в горах Иерусалима 75-летний турист получил ранения средней и легкой степени тяжести после того, как был ранен во время похода на тропе горы Кармель. К счастью, его спасли добровольцы спасательного отряда Эцион-Иехуда полиции Израиля совместно с бойцами 669-го отряда ВВС.

Пострадавшему, жителю Ришон ле-Циона, оказали первоначальную медицинскую помощь, а после вывезли из этого района вертолетом ВВС для дальнейшего лечения в больнице Хадасса Эйн-Керем, так как у него предположительно серьезные травмы ноги.