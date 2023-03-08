Стрельба в деревне Тарма: убит подросток, есть раненые

В северо-восточной части Израиля, в небольшой деревне Тамра, три человека получили ранения в результате стрельбы. Один из них — скончался.

По словам представителей службы «Маген Давид Адом», один из пострадавших находится в тяжелом состоянии и потерял сознание. Медицинские бригады оказали первую помощь пострадавшим и отправили их в больницу. Однако, один из раненых позднее скончался в медицинском учреждении.

Полиция сообщила, что убитый был местным жителем, ему было всего 17 лет. Трое подозреваемых были задержаны по подозрению в причастности к убийству.

Напомним, в Рахате неизвестные расстреляли 50-летнего мужчину. Пострадавшего доставили в больницу «Сорока» в городе Беэр-Шева в критическом состоянии, но спасти мужчину медикам не удалось. Полиция проводит расследование и выясняет подробности произошедшего. Тогда дополнительные силы полиции были переброшены в Рахат. Оценку ситуации лично провел командующий Южным округом Нахшон Наглер.

До этого в Лоде мужчина совершил жестокое убийство. Прокуратура Центрального района предъявила обвинение Яакову Хаймовичу (42 года) из Лода после того, как он убил свою соседку Лидар Свису, утверждая, что из ее квартиры постоянно доносился шум. В ходатайстве о продлении содержания под стражей до окончания процесса прокурор Инбар-Фейбштейн написала: «Подсудимый совершил убийство с особой жестокостью, небрежно и предварительно спланировав его».

Также «Курсор» сообщал о том, что бывший полицейский сознался в убийстве жены при отягчающих обстоятельствах. Так, Амир Раз признался в убийстве жены, совершенном более двух лет назад. На допросах Раз утверждал, что на него нашло помутнение рассудка и он не может объяснить, почему он убил жену. Однако психиатрическая экспертиза признала его вменяемым, а доказательств, собранных полицией хватило на то, чтоб обвинить его в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах. В итоге Раз дал чистосердечное признание.