В горах Иерусалима 75-летний турист получил травму: первые подробности

75-летний турист получил ранение средней степени тяжести в горах Иерусалима и был спасен вертолетом.

Об этом сообщает Maariv.

Добровольцы спасательного отряда Эцион-Иехуда полиции Израиля совместно с бойцами 669-го отряда ВВС сегодня спасли 75-летнего туриста, получившего ранения средней и легкой степени тяжести после того, как он получил ранение во время похода на тропе горы Кармель в горах Иерусалима.

Пострадавший, житель Ришон ле-Циона, получил первоначальную медицинскую помощь от добровольцев подразделения, а затем был вывезен из этого района вертолетом ВВС для дальнейшего лечения в больнице Хадасса Эйн-Керем, так как у него предположительно серьезные травмы ноги.

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