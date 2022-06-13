Музыкант Макаревич рассказал, что думает об израильтянах

Макаревич рассказал, что был приглашен на концерт шоу-мена Максима Галкина, где и столкнулся со своими многочисленными поклонниками.

Известный музыкант и основатель группы «Машина времени» Андрей Макаревич, который переехал в Израиль из россии* после того, как путин начал полномасштабную войну с Украиной, высказался об израильтянах. По его мнению, израильтяне -0 особый народ, который имеет определенный «стиль общения» и ценности.

Об этом Макаревич написал на своей странице в Facebook.

Музыкант рассказал, что его пригласили на концерт Максима Галкина. Там он встретился со своими поклонниками. По словам музыканта, он никогда не любил встречи с фанатами на улице или других общественных местах.

«…народ этой маленькой удивительной страны, народ, переживший такое, что другому народу не пожелаешь, этот народ сегодня настолько сконсолидирован, что подсознательно ощущает себя одной семьей. А в семье и отношения семейные», — написал Макаревич.

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