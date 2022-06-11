Сын Дастина Хоффмана посетил Израиль перед свадьбой

С Джейком Хоффманом невеста Амит Дишон познакомилась еще во время учебы в Нью-Йорке. Они готовятся к свадьбе уже почти год.

Голливудский актер и режиссер Джейк Хоффман, который является сыном известного продюсера, киножериссера Дастина Хоффмана, прибыл в Израиль. Он приехал в еврейское государство на отдых со своей невестой Амит Дишон. Избранница Хоффмана – израильский дизайнер, а мать – американо-еврейская бизнес-леди Лайза Готтсеген.

Примечательно, что Джейк Хоффман в Израиле впервые. Родину своей невесты он решил посетить перед свадьбой.

Отметим, что Джейк Хоффман и Амит Дишон познакомились в Нью-Йорке во время учебы. Дишон родилась в небольшом городе Тенпли – небольшой еврейской общине.

Джейк Хоффман стал кинематографистом в 2003 году. Он занимался съемками музыкальных клипов, написанием сценариев и короткометражек.

Ранее редакция Курсора сообщала, что известная рэперша Игги Азалия выступила на фестивале ЛГБТ-прайда в Тель-Авиве. Когда у певицы спросили о BDS, Азалия заявила, что никогда даже не слышала об этой организации, сказав: «BDS? Что это такое?». Инди-группа Big Thief, номинированная на премию «Грэмми», ранее отказалась от выступлений в Израиле из-за давления BDS, несмотря на то, что басист группы — сын израильского музыканта.