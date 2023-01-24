Мы на пороге операции Страж стен-2 — Бен-Гвир

Министр национальной безопасности призвал всех полицейских, ушедших из правоохранительных органов за последний год, вернуться на службу.

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир совместно с генеральным инспектором полиции Яаковом Шабтаем представили вечером во вторник, 24 января, план по усилению полиции Израиля. Он предусматривает повышение зарплаты полицейским и создание Национальной гвардии.

Об этом информирует портал Детали.

В заявлении, которое Бен-Гвир сделал на пресс-конференции в здании Министерства национальной безопасности в Иерусалиме, он предупредил, что операция «Страж стен-2» уже на подходе, и что необходимо как можно быстрее принять меры для укрепления возглавляемого им ведомства.

В частности, Бен-Гвир упомянул о нехватке кадров в полиции и подчеркнул важность решения этой проблемы для преодоления напряженности в сфере безопасности и восстановления управления в стране.

«На всех совещаниях, где оценивалась сложившаяся ситуация, которые я проводил, звучало мнение, что существует большая опасность для национальной безопасности Израиля, и мы должны быть готовы к «Стражу стен-2», — сказал Бен-Гвир.

Министр также озвучил запланированные им меры.

«Мы повысим зарплату в полиции на 20-40 процентов. Я призываю всех полицейских, ушедших из полиции за последний год, вернуться. МАГАВ станет национальной силой. Также в составе Нацгвардии будет создан добровольческий патруль».

Как сообщал Курсор, в феврале 2022 года Израиль пригрозил ХАМАСу операцией Страж стен-2. Неназванный источник сообщил израильским СМИ, что ХАМАС позиционирует себя главным защитником иерусалимских арабов, однако его деятельность может привести к очередной эскалации.

Сообщается, что Армия обороны Израиля готовится к различному развитию событий. Источник предупредил, что все, что отстроено в Газе за последние полгода, может быть снова разрушено.

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