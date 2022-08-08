«Мы не будем извиняться»: Лапид обратился к нации

8 августа, на следующий день после окончания операции «Рассвет», премьер-министр Яир Лапид и министр обороны Бени Ганц выступили с совместным заявлением по итогам встречи в Тель-Авиве. «Государство Израиль не будет извиняться за защиту своих жителей с применением силы, — сказал Лапид, — но смерть невинных людей, особенно детей, душераздирающая».
«Операция вернула Израилю инициативу, — сказал Лапид в начале своего выступления. — Все цели были достигнуты. Вся военная элита «Исламского джихада» была сорвана в течение трех дней. Изощренность ЦАХАЛа нанесла противнику тяжелый удар. Твердая позиция и ответственное поведение жителей израильской границы и тыла, а также активная оборона «Железного купола» спасли жизни и предотвратили человеческие жертвы. Шлем наши пожелания выздоровления пострадавшим».
Лапид также сказал: «Я хочу выразить глубокую признательность министру обороны Бени Ганцу, заместителю премьер-министра Нафтали Беннету, начальнику штаба Авиву Кохави, начальнику ШАБАКа Ронану Бару, комиссару полиции Коби Шабтаю и тысячам людей под их командованием. Народу Израиля есть кому доверять. Безопасность Израиля в надежных руках. Я также хочу поблагодарить оппозицию, лидера оппозиции Нетаниягу, который проявил ответственность и поддерживал правительство на протяжении всей операции».
Напомним, что посол Израиля в ООН Гилад Эрдан призывает всемирный орган осудить ракетные обстрелы мирного населения со стороны Исламского джихада и противопоставляет его ЦАХАЛу.