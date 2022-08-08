«Мы не будем извиняться»: Лапид обратился к нации

Премьер-министр подвел итоги операции и поблагодарил министра обороны, а также Нетаниягу за то, что «он проявил ответственность».

8 августа, на следующий день после окончания операции «Рассвет», премьер-министр Яир Лапид и министр обороны Бени Ганц выступили с совместным заявлением по итогам встречи в Тель-Авиве. «Государство Израиль не будет извиняться за защиту своих жителей с применением силы, — сказал Лапид, — но смерть невинных людей, особенно детей, душераздирающая».

ראש הממשלה לפיד: "כל מטרות המבצע הושגו, מי שינסה לפגוע בנו ישלם בחייו. רוצה להודות גם לנתניהו" pic.twitter.com/dUgSJkb72V — כאן חדשות (@kann_news) August 8, 2022

«Операция вернула Израилю инициативу, — сказал Лапид в начале своего выступления. — Все цели были достигнуты. Вся военная элита «Исламского джихада» была сорвана в течение трех дней. Изощренность ЦАХАЛа нанесла противнику тяжелый удар. Твердая позиция и ответственное поведение жителей израильской границы и тыла, а также активная оборона «Железного купола» спасли жизни и предотвратили человеческие жертвы. Шлем наши пожелания выздоровления пострадавшим».