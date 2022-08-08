Эрдан призывает ООН осудить ракетный обстрел мирных жителей со стороны Исламского джихада

Эрдан сделал это заявление в преддверии экстренного закрытого заседания Совета Безопасности ООН, на котором будет обсуждаться недавняя эскалация между Израилем и палестинским «Исламским джихадом» в Газе.

Посол Израиля в ООН Гилад Эрдан призывает всемирный орган осудить ракетные обстрелы мирного населения со стороны Исламского джихада и противопоставляет его ЦАХАЛу, который, по его словам, трижды в последнюю минуту отменял авиаудары в Газе, когда обнаруживал, что они могут привести к жертвам среди мирного населения.

Посол призвал Совет Безопасности выступить с осуждением Исламского джихада, заявив, что неспособность сделать это «только побудит их продолжать свои разрушительные действия».

Эрдан настаивает на том, что Израиль предпринял все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения во время 66-часовой эскалации, в ходе которой, по данным министерства здравоохранения Газы, управляемого ХАМАСом, погибли 45 человек. По оценкам ЦАХАЛа, 11 из этих жертв были невинными гражданскими лицами, оказавшимися на линии огня во время авиаударов по боевикам ИГ.

Израильская армия утверждает, что 16 палестинцев были убиты в результате неудачных ракетных запусков ИДП, которые упали на территории Газы.

«Курсор» писал ранее, что 5 августа ЦАХАЛ начал атаку по сектору Газы. Операция называется «Алот а-Шахар». Первый террорист Тайсир Джабари был ювелирно ликвидирован прямо у себя в квартире.

Еще мы писали, что Министр обороны Бенни Ганц одобрил призыв до 25 тысяч военнослужащих резерва, если это потребуется.

Напомним, что Армия обороны Израиля опубликовало видео авиаудара по квартире в секторе Газа, в результате которого погиб высокопоставленный командир «Исламского джихада» Тайсир Джабари. В заявлении ЦАХАЛа добавляется, что 10 боевиков ПИД, направлявшихся для совершения ПТРК или снайперской атаки на границе, были поражены.