Мы не допустим незаконного строительства ни арабами, ни израильтянами — Нетаниягу

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил в понедельник, 23 января, на заседании фракции «Ликуд» в Кнессете с критикой, высказанной в адрес его правительства после эвакуации аванпоста «Ор ха-Хаим.

«Мы поддерживаем поселения. Мы удвоили их население в очень трудные годы. При предыдущем правительстве в «зоне C» был полный разгул незаконного палестинского строительства. Они ничего не делали, закрывали глаза и не предпринимали никаких действий. Теперь мы пришли к власти с четким обещанием начать менять курс, бороться с незаконным палестинским строительством, и мы начали», — сказал Нетаниягу.

При этом, по его словам, «это не означает, что мы допустим незаконное израильское строительство».

«У нас была встреча глав коалиции, и было согласие по этим принципам. Это сводит на нет надежды наших политических противников на то, что будет нечто, ведущее к распаду правительства — мы сплочены, сильны и едины, и в этом вопросе», — подчеркнул премьер-министр.

Как сообщал Курсор, в пятницу, 20 января, силы израильской полиции начали демонтаж недавно созданного аванпоста на вершине холма в Самарии. Это произошло всего через несколько часов после создания аванпоста.

Активисты еврейских поселений за одну ночь возвели ряд построек на вершине холма, примыкающем к поселению Мигдалим в Самарии. Назвав аванпост «Ор ха-Хаим» в честь покойного религиозного сионистского духовного лидера раввина Хаима Друкмана. Гражданская администрация Минобороны объявила этот район закрытой военной зоной и приказала немедленно разрушить строения.

Активисты на месте происшествия говорят, что арабы из соседних городов напали на заставу во время сноса, напали на евреев и ранили как минимум одного. Свидетели сообщают, что арабские бунтовщики забросали активистов камнями, а израильские силы безопасности, присутствовавшие на месте происшествия, не вмешивались.

Снос был начат вопреки приказам министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира и министра обороны Бецалеля Смотрича.

Ранее мы информировали о том, что в августе 2022 года новый аванпост ультраортодоксов появился возле поселения харедим Мецад.

Также Курсор информировал о том, что Верховный суд принял решение по поводу аванпоста Мицпе-Крамим.