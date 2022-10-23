«Мы почувствуем вкус иранских дронов»: Нетаниягу рассказал, чем могут закончиться атаки на Украину

Лидер Ликуда сообщил, что если санкции в отношении Тегерана будут сняты из-за новой ядерной сделки, то угроза применения иранских беспилотников против Израиля резко возрастет.

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу заявил, что он готов вооружить Украину против россии*, если будет избран премьер-министром в следующем месяце.

В воскресенье Нетаниягу подтвердил готовность рассмотреть вопрос о передаче вооружения Киеву в случае его избрания, однако никаких обязательств на себя не брал, а только предупредил, что «изучит вопрос, когда вступит в должность».

Глава Ликуда прокомментировал использование россией иранских беспилотников-камикадзе, предупредив, что, если санкции в отношении Тегерана будут сняты с новой ядерной сделкой, угроза таких беспилотников резко возрастет.

«Новые иранские беспилотники — смертельны», — сказал Нетаниягу.

«Это смертоносное оружие, и его используют не так, как следует, то есть для нападения на мирных жителей. Те, кто выступал за ядерную сделку с Ираном, могут почувствовать вкус того, что их ждет, и мы все равно почувствуем этот вкус».

«Вы собираетесь дать аятоллам ядерное оружие? Вы собираетесь заключить с ними сделку, которая даст им сотни миллиардов долларов, чтобы они могли производить больше этих смертоносных дронов для нападения, в конечном счете, на израильтян, американцев и других?».

При этом Нетаниягу отверг заявление, что Израиль «встал на сторону России».

«Это не простой вопрос, но это вопрос, который необходимо решить прямо, и я сделаю это, если меня изберут. Узнаем через две недели».

Ранее Курсор писал, что в Иерусалиме прошла акция в поддержку Украины.

Наш сайт писал ранее, что стало известно, сколько иранских дронов сбили в Украине за ночь. Армия российских оккупантов продолжает терроризировать украинцев всеми возможными способами.

Напомним, мы также сообщали, сколько иранских дронов сбили в Украине за ночь.