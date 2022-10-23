В Иерусалиме прошла акция в поддержку Украины

Акция против решения не предоставлять Украине вооружения прошла перед резиденцией премьер-министра в Иерусалиме. Ее организовали активисты «Israeli Friends of Ukraine».

Акция в поддержку Украины прошла 22 октября в Иерусалиме.

Перед резиденцией премьер-министра Израиля Яира Лапида израильская неправительственная организация «Israeli Friends of Ukraine» провела массовый митинг в поддержку Украины.

Активисты обратились с призывом к правительству Израиля оказать военную помощь Украине.

Также организацией «Israeli Friends of Ukraine» было направлено обращение к правительству Израиля. В документе указано, что поскольку сближение россии* и Ирана представляет угрозу безопасности и интересам Израиля, еврейское государство совместно с Украиной и остальным цивилизованным миром должно дать достойный отпор российской агрессии и способствовать стабильности на европейском континенте.

Ранее «Курсор» писал, что в россии на жилой дом вновь упал военный самолет. В Иркутской области на 2-этажный дом упал военный самолет Су-30, вылетевший с авиазавода.

Также «Курсор» сообщал, что в москве начали проверять и подготавливать убежища.

Наш сайт писал ранее, что стало известно, сколько иранских дронов сбили в Украине за ночь. Армия российских оккупантов продолжает терроризировать украинцев всеми возможными способами.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!