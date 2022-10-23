Стало известно, сколько иранских дронов сбили в Украине за ночь

Украинским военным в ночь с 22 на 23 октября удалось сбить множество дронов-камикадзе в Николаевской области.

Об этом сообщает воздушное командование «Юг».

Всего за ночь Вооруженным Силам Украины удалось сбить 16 иранских беспилотников Shahed-136, запущенных армией *россии. Противовоздушная оборона командования «Юг» сбила 11 дронов, еще 3 – другие подразделения сил обороны Украины, а оставшиеся 2 – зенитчики воздушного командования «Восток» и «Центр» на востоке и севере Украины.

Ранее аналитики американского Института исследования войны (ISW) заявили, что так называемый «повар» путина, российский бизнесмен Евгений Пригожин, устраивает раскол в Кремле. С чем это связано – узнайте здесь.

Также «Курсор» сообщал, что в Тегеране прокомментировали призыв расследовать в ООН использование иранских беспилотников в Украине. Так, представитель МИД Ирана Насер Канани заявил, что обвинения в адрес его страны являются «ложными и безосновательными».

Помимо этого, группа иранских хакеров Black Reward успешно взломала электронную почту иранской компании по развитию атомной энергетики и опубликовала документы ядерной программы Ирана. Сперва хакеры опубликовали лишь ознакомительный архив и дали Тегерану 24 часа на освобождение политзаключённых, задержанных в рамках уличных протестов, вспыхнувших после убийства Махсу Амини.

Однако, их требования не были выполнены, а потому специалисты разместили 50 гигабайт секретных документов о ядерной программе Ирана. Подробнее об этом читайте здесь.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!