«Мы спасли из-под завалов рекордное количество людей»: израильская делегация в Турции сделала важное заявление

С того момента, как в начале этой недели Турцию потрясло первое из двух смертоносных землетрясений, делегации со всего мира начали паковать чемоданы и направляться в разрушенные районы, пытаясь помочь найти и извлечь пострадавших из-под завалов. Ведущие Radio 103 FM Ниссим Мишал и Гай Пелег побеседовали с подполковником Дороном Зивом, членом делегации командования тыла ЦАХАЛа, который поделился подробностями спасательной операции на передовой.

Об этом пишет Arutz Sheva.

«Прошлая ночь была невероятно сложной, как и предыдущая. Что касается погоды, то было действительно тяжело, но наша мотивация выше крыши, адреналин течет, и мы делаем все возможное, чтобы спасать жизни, — сказал Зив. — Нам удалось спасти восемь человек, которые оказались в ловушке под завалами. Они, вероятно, не выжили бы, если бы мы не добрались до них вовремя. Мы должны сделать все возможное, чтобы спасти больше людей, потому что время идет — фактор времени имеет решающее значение, когда дело доходит до извлечения людей из-под обломков».

תיעוד חילוץ נוסף של משלחת צה"ל ״ענפי זית״ בטורקיה. כוחות החילוץ של פיקוד העורף חילצו הלילה גבר בן 65, אשר אותר בהריסות מבנה בעיר קהרמנמרש שבטורקיה pic.twitter.com/HYE9PpMkwH — Yosef Yisrael (@yosefyisrael25) February 9, 2023

Он объяснил, что «в первые 24-48 часов шансы на успех самые высокие, а затем они очень быстро падают. Я бы сказал, два или три дня, это наше окно возможностей, чтобы дать то, что мы можем. С другой стороны, есть чудеса, например, когда спасательная делегация на Гаити вытащила кого-то живым из-под обломков через 10 дней после землетрясения. Мы будем здесь столько, сколько сможем, чтобы спасать жизни и помогать выжившим. Мы — не история, история — это событие, которое произошло здесь, и весь мир пришел на помощь».

На вопрос, знают ли турки, что члены команды израильтяне, Зив ответил: «Они знают, что мы израильтяне, все спрашивают, откуда мы, и мы с гордостью говорим им, что мы из Израиля. Мы видим демонстрацию любви и уважения, все благодарят нас от всего сердца. Я думаю, что нашей делегации удалось подогреть сердца местных жителей к Израилю. У нас 150 спасателей, сейчас создается полевой госпиталь, и это действительно изменило правила игры. Количество персонала, отправленного Израилем, эквивалентно количеству многих других зарубежных делегаций вместе взятых».

Что касается погоды, Зив описал «ужасный холод — прошлой ночью температура упала до шести градусов ниже нуля».

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