«Мы уничтожили бомбу замедленного действия»: офицер ЦАХАЛа раскрыл детали операции в Дженине

Высокопоставленный офицер ЦАХАЛа раскрыл дополнительные подробности успешной контртеррористической операции, проведенной в четверг утром в лагере беженцев Дженин, в ходе которой были ликвидированы террористы, активно готовившие крупное нападение.

«Мы ликвидировали бомбу замедленного действия в виде террористов «Исламского джихада», которые планировали серию терактов в тылу», — сказал офицер.

Хотя силы безопасности пытались проникнуть в лагерь, не будучи обнаруженными, террористы все же ожидали их и установили систему оповещения, а также 30 отдельных баррикад, чтобы заблокировать их вход. Как только они заметили офицеров ЦАХАЛа и спецназ, началась стрельба, сначала боевики открыли огонь по джипу, в котором находился старший командир ЦАХАЛа.

Тем временем в лагерь проникли сотрудники спецназа, переодетые арабами, спрятавшись в грузовике с молоком. Они собрались в районе дома одного из разыскиваемых террористов, окружив здание. Вспыхнула масштабная перестрелка, в ходе которой израильским огнем были убиты по меньшей мере трое террористов, принадлежащих к «Исламскому джихаду», которые планировали совершить серию «значительных» террористических атак.

Согласно палестинским сообщениям, восемь арабов-палестинцев были убиты, в том числе 60-летняя женщина, и несколько человек получили ранения. Что касается гражданского лица, предположительно попавшего под перекрестный огонь, представитель ЦАХАЛа заявил, что «нам известны утверждения о том, что было ранено палестинское гражданское лицо. Обстоятельства инцидента расследуются».

Кроме того, были установлены личности двух разыскиваемых террористов, которые пытались скрыться с места происшествия. По словам источников, силы безопасности открыли по ним огонь, нейтрализовав их. «Один из разыскиваемых мужчин, который забаррикадировался внутри здания, позже сдался силам безопасности на месте происшествия. Затем инженеры ЦАХАЛа вошли в здание, чтобы произвести контролируемый взрыв двух бомб, которые разыскиваемые лица планировали использовать. В здании находился четвертый разыскиваемый, и его тоже нейтрализовали».

Отвечая на утренние события, офис председателя ПА Махмуда Аббаса заявил, что операция ЦАХАЛа была «умышленным преступлением и бойней» и призвала международное сообщество вмешаться.

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