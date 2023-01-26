Ситуация в Дженине накаляется: ЦАХАЛ поднял боеготовность Железного купола на юге

ЦАХАЛ поднял уровень боеготовности из-за массовых ликвидаций террористов за последние сутки и операции в Дженине.
Как пишет телеграм-канал Голос Израиля, «все сценарии возможны, от терактов до ракет из Газы».
Как пишут ивритоязычные СМИ, ЦАХАЛ поднял боеготовность «Железного купола» на юге страны.
Кроме того, сообщается, что в Газе созывается экстренное заседание всех террористических группировок из-за операции в Дженине, где уже ликвидировано 8 террористов и еще около 20 ранено.
Министр здравоохранения ПА сообщил, что число погибших будет расти и призвал сдавать кровь из-за сложной ситуации.
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