Ситуация в Дженине накаляется: ЦАХАЛ поднял боеготовность Железного купола на юге

В секторе Газа созывается экстренное заседание всех террористических группировок.

ЦАХАЛ поднял уровень боеготовности из-за массовых ликвидаций террористов за последние сутки и операции в Дженине.

تغطية صحفية: الاحتلال يواصل اقتحام مخيم جنين. pic.twitter.com/FgjYp0c8lI — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 26, 2023

משרד הבריאות הפלסטיני: אישה מבוגרת נהרגה בחילופי האש עם כוחות הביטחון בג'נין@JackyHugi pic.twitter.com/4jtR3MFVsD — גלצ (@GLZRadio) January 26, 2023

تغطية صحفية: لحظة نقل إصابة جديدة في مخيم جنين. pic.twitter.com/ibCxZ0Rp8p — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 26, 2023

Как пишет телеграм-канал Голос Израиля, «все сценарии возможны, от терактов до ракет из Газы».

Как пишут ивритоязычные СМИ, ЦАХАЛ поднял боеготовность «Железного купола» на юге страны.

Кроме того, сообщается, что в Газе созывается экстренное заседание всех террористических группировок из-за операции в Дженине, где уже ликвидировано 8 террористов и еще около 20 ранено.

Министр здравоохранения ПА сообщил, что число погибших будет расти и призвал сдавать кровь из-за сложной ситуации.

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