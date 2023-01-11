СМИ сообщили еще об одной громкой новации Ярива Левина

Министр юстиции Ярив Левин, как сообщается, планирует отказаться от системы назначения председателей Верховного суда по старшинству.

Однако, согласно новостному сообщению 13 канала, судебные чиновники считают, что Левин понимает, что судьи Верховного суда не допустят такого изменения.

Нынешний председатель Верховного суда Эстер Хают уйдет в отставку в октябре по достижении 70-летнего возраста, и ее заменит судья Ицхак Амит.

Согласно действующему закону, председатель Верховного суда избирается из состава судей, уже находящихся в суде, причем решение традиционно принимается на основе старшинства.

Однако в сообщениях СМИ говорится, что Левин, который уже объявил о широкомасштабных реформах судебной системы, подготовил юридический меморандум, согласно которому «председатель или вице-председатель Верховного суда будет назначаться таким же образом, как и судьи Верховного суда». То есть председатель будет назначаться независимо от того, был ли он сначала судьей Верховного суда или нет.

Таким образом, это потенциально открывает возможность для юриста или ученого возглавить высший суд страны.

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