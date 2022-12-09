«Мы вам не лохи»: Лапид выступил на акции протеста

«Мы здесь не только для того, чтобы платить вам налоги и посылать наших детей в армию для правительства», — гневно выступил Лапид.

9 декабря, уходящий премьер-министр Яир Лапид и его сторонники провели акцию протеста на мосту ККЛ (Тель-Авив).

Об этом сообщает 7kanal.

Протестующие высказывались с жесткой критикой в адрес нового формирующегося правительства.

«Мы здесь для того, чтобы сказать формирующемуся правительству: мы вам не лохи! Мы здесь не только для того, чтобы платить вам налоги и посылать наших детей в армию для правительства, которое не отправляет своих детей в армию», — гневно заявил Лапид.

По его словам, «Ави Моуз, который ненавидит ЛГБТ и ненавидит женщин, не будет воспитывать наших детей. Итамар Бен-Гвир, жестокий преступник, который был осужден за поддержку терроризма и никогда не отбывал наказания, ни дня не служивший в армии, не пошлет наших детей в бой».

«То, что создаётся сейчас, – это не правительство Ликуда. Это – самое экстремистское и безумное правительство в истории страны. Мы никогда-никогда-никогда не сдадимся!», — твердо пообещал Яир Лапид.

Ранее Курсор писал, что сторонники Лапида собрались для протестов в Тель-Авиве.

Также наш сайт информировал, что Ликуд намерен отменить «закон об электроэнергии». Согласно спорной поправке в закон о планировании и строительстве разрешалось подключение несанкционированных построек к электрическим сетям.

Кроме того, мы сообщали, что Бен-Гвир может получить беспрецедентные полномочия над полицией.