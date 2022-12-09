Ликуд намерен отменить «закон об электроэнергии»

Согласно спорной поправке в закон о планировании и строительстве разрешалось подключение несанкционированных построек к электрическим сетям.

Депутат от Ликуда Амихай Шикли заявил, что нужно отменить поправку № 136 в закон о планировании и строительстве, известную как «закон об электроэнергии».

Согласно этому закону, разрешалось подключение к электрическим, водопроводным и телефонным сетям зданий в арабском секторе, которые были возведены без разрешения. Он продвигался фракцией РААМ через члена Кнессета Валида Таха. Закон ранее вызвал продолжительные политические дебаты и даже резкое противодействие со стороны министра внутренних дел Айелет Шакед. Однако впоследствии Шакед отозвала свои замечания, и закон об электроэнергии был принят большинством в 61 депутат.

Сейчас депутат Шикли хочет отменить «закон об электричестве»: «Необходимо устранить эту серьезную лазейку и прекратить продолжение беспорядочного подключения опасных зданий, построенных с нарушением закона».

Шикли заявил: «Мы примем поправку к закону о планировании и строительстве, которая немедленно отменит беспорядочность в строительстве, оставленную нам в подарок правительством Беннета-Лапида».

В другом законопроекте, внесенном депутатом Ликуда Нисимом Ватори, планируется помешать баллотироваться в Кнессет тем, кто выразил поддержку терроризму или отбыл срок в тюрьме за террористическое преступление или серьезное нарушение безопасности. В настоящее время закон гласит, что через 14 лет после окончания отбытия тюремного заключения освобожденный заключенный сможет баллотироваться в Кнессет.

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