Банк Израиля снова повысит процентную ставку — СМИ

Повышение процентной ставки на 0,75% в третий раз подряд будет считаться агрессивным шагом со стороны регулятора, сигнализирующем экономике о решимости в борьбе с инфляцией.

Банк Израиля опубликует решение монетарного комитета по процентной ставке в понедельник. Ожидается, что он повысит процентную ставку в шестой раз подряд.

Об этом говорится в материале портала Mako.

Издание напоминает, что в начале года процентная ставка составляла 0,1%, сейчас она находится на уровне 2,75%. Базовая процентная ставка, соответственно, повысилась до уровня 4,25%.

Финансовые прогнозисты расходятся между собой относительно темпов повышения процентной ставки — многие считают, что Банк Израиля снова повысит ее на 0,75%, другие фактически ожидают, что банк снизит ее до 0,5%.

«Повышение на 0,75% в третий раз подряд будет считаться агрессивным шагом со стороны Банка Израиля, который будет сигнализировать экономике о решимости Национального банка бороться с инфляцией», — говорится в статье.

Авторы поясняют, что основная причина столь резкого повышения процентной ставки кроется в опубликованном на прошлой неделе уровне инфляции: в октябре было зафиксировано повышение на 0,6%, которое дополнило рост на 5,1% за последние 12 месяцев. При этом, по мнению некоторых экономистов, к концу года инфляция достигнет уровня 5,5%.

«Кроме того, даже в Банке Израиля мы слышим о дорогостоящих планах формирующегося правительства. Некоторые из популистских программ предполагают значительные расходы государственных средств. Расточительство со стороны правительства в целях, которые не стимулируют рост, может подорвать усилия центрального банка по борьбе с инфляцией: в то время как центральный банк делает деньги более дорогими для сокращения потребления, правительство распределяет деньги и поощряет увеличение потребления», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, в начале месяца Банк Израиля опубликовал обновленные данные о своих процентных ставках.

Также Курсор писал о том, что Банк Израиля стремится снизить банковские сборы.