Банк Израиля стремится снизить банковские сборы

Поскольку платежи по ипотечным кредитам становятся все более дорогими, поскольку Банк Израиля повышает процентные ставки, клиенты банков, возможно, по крайней мере вскоре будут платить более низкие комиссии по своим текущим счетам. Департамент банковского надзора изложил свои планы по сокращению сборов в опубликованном проекте документа об обновлении Правил о сборах под названием «Реформа банковских сборов для домашних хозяйств и малого бизнеса».

Об этом сообщает Globes.

Надзорный орган предлагает пересмотреть метод списания комиссий за текущий счет и перейти на механизм, гарантирующий наилучшее отслеживание для клиентов. В настоящее время израильские банки предлагают два способа расчета комиссий за текущий счет. Первый — отдельная оплата за все транзакции, совершенные клиентами, а второй — подключение к одной из существующих услуг отслеживания. Среди этих треков есть возможность присоединиться к базовому треку по контролируемой цене 10 шекелей в месяц или расширенному треку, цена которого варьируется от банка к банку, в пределах 20-30 шекелей.

Руководитель банков Яир Авидан сказал: «Департамент банковского надзора работает над продвижением ряда важных мер в области сборов банковской системы с целью облегчения для населения и улучшения механизмов оплаты основных банковских услуг, поэтому что они будут больше соответствовать фактической деятельности клиента и приведут к минимально возможным платежам для клиентов. В рамках этого мы продвигаем новый метод оплаты для операций по текущему счету, чтобы в каждом раунде сборов цена будет автоматически взиматься с клиента. Эти меры позволят клиентам пользоваться основными банковскими услугами по справедливой цене».

Банк Hapoalim, например, предлагает комиссию в размере 8,80 шекелей за пять прямых транзакций и ноль транзакций с использованием кассира, в то время как базовый вариант стоит 10 шекелей, а расширенный — 22 шекеля. В таком случае банк направляет клиента к плата за каждую операцию, которая стоит 8,8 шекелей.

Некоторые банки, такие как Union Bank и Masad, взимают плату за каждую операцию в этом сочетании операций, что дороже, чем контролируемый маршрут в размере 10 шекелей, поэтому в этом месяце клиент перенаправляется на основной маршрут.

В проекте надзорного органа банков также говорится об обновлении оптимального варианта, который позволяет клиентам выбирать добровольное присоединение и не учитывается при расчете между тремя ранее упомянутыми вариантами — в соответствии с каждой отдельной транзакцией, базовым курсом и расширенным курсом.

Оптимальный вариант предназначен для клиентов, которые ведут обширную банковскую деятельность и заинтересованы в пути, который дает им дополнительную ценность, помимо основных услуг, которые могут быть реализованы напрямую или через кассира. Сегодня этот трек включает в себя сумму операций по текущему счету, включенную в оптимальный трек, а также дополнительные услуги. Согласно проекту обновления, этот трек будет расширен, так что количество кассовых и прямых операций, включенных в него, будет неограниченным, с целью отличить его от двух других треков, чтобы он стал уникальным и конкурентоспособным продуктом.

Надзор за банками также предлагает расширить определение «малого бизнеса» с бизнеса с оборотом до 5 млн шекелей в год до бизнеса с оборотом до 10 млн шекелей в год. Таким образом, гораздо больше предприятий смогут извлечь выгоду из графика более низких розничных сборов.

Надзорный орган банков также предлагает изменить по умолчанию при подписке малого бизнеса на тариф с низкими затратами.

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