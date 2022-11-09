Банк Израиля опубликовал обновленные данные о своих процентных ставках

Банки были вынуждены предоставить эти данные, чтобы общественность знала, сколько платит каждый человек по депозитам в шекелях.

Это относительно новая инициатива, которая имела решающее значение после резкой общественной критики банков за то, что они поспешно воспользовались повышением процентных ставок Банком Израиля, чтобы они могли взимать со своих клиентов новые, иногда более высокие процентные ставки по кредитам либо по овердрафту.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

Теперь израильтяне могут проверить, сравнить и выбрать между различными альтернативами. Таблица показывает, что для коротких периодов до трех месяцев процентный диапазон простирается от 1,79%, предлагаемых Bank of Jerusalem, до наихудших процентов, предлагаемых Yahav, всего 0,41%. Среди пяти крупнейших банков Международный является самым щедрым с 1,34%.

В период от трех месяцев до года Discount Bank лидирует в таблице с процентной ставкой 2,89%, а Mizrahi-Tefahot дает наихудшую процентную ставку своим клиентам, выплачивая половину этой процентной ставки: 1,44%.

С другой стороны, в следующей категории от одного до двух лет Mizrahi-Tefahot является крупным победителем с процентной ставкой 3,58% по депозиту, а худшая процентная ставка снова предлагается Yahav с 1,91%. Здесь снова лидирует Mizrahi-Tefahot с процентной ставкой 3,18% по сравнению с 1,51%, предлагаемой Mercantile Bank.

Следует отметить, что «закрытие» денег на длительный срок не принесет дивидендов, так как некоторые банки считают, что процентная ставка со временем будет быстро падать, поэтому возможно, что те, кто вложил свои деньги в депозит на один год, выгоду от более высокой процентной ставки, чем те, кто вложил на срок 2-5 лет.

Поэтому рекомендуется для любой суммы и на любой период времени проверять текущую процентную ставку в каждом конкретном случае. Кроме того, торгуйтесь по процентным ставкам, которые могут увеличиваться при больших депозитах.

Ранее Курсор писал, что Банк Израиля стремится снизить банковские сборы. Департамент банковского надзора опубликовал проект правил взимания сборов под названием «Реформа банковских сборов для домашних хозяйств и малого бизнеса».

Курсор сообщал, что Авигдор Либерман заявил, что кредитный рейтинг Израиля будет понижен при новом правительстве. Либерман заявил, что кредитный рейтинг Израиля может оказаться под угрозой.

Наша редакция писала, что израильские экономисты рассказали, повлияет ли смена правительства в стране на макроэкономическую политику. По мнению экспертов, ставка США имеет большее экономическое влияние, чем выборы в Израиле.

Курсор писал, что шекель слабеет по отношению к доллару после повышения ставки ФРС. Также доллар торгуется на рекордно высоком уровне: как это сказывается на шекеле.

Кроме этого, глава центрального банка Израиля дал прогноз по поводу рецессии в стране.

Наша редакция сообщала, что банк Израиля резко повысил учетную ставку.