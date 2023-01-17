В Иерусалиме девочка на самокате попала под автобус

Согласно записям с камер видеонаблюдения, девочка каталась на самокате без присмотра взрослых.

Во вторник, 17 января, в Иерусалиме 4-летняя девочка ехала на самокате по одной из иерусалимских улиц. Неожиданно она выскочила на проезжую часть и ударилась о проезжавший мимо автобус, получив серьезную травму головы.

Об этом сообщает портал Walla.

Согласно записям с камер видеонаблюдения, девочка каталась на самокате без присмотра взрослых.

Отмечается, что инцидент произошел в ультраортодоксальном районе на севере Иерусалима. Присутствовавшая на месте происшествия прохожая подняла девочку, неподвижно лежавшую на дороге, и вызвала медиков.

«На место происшествия прибыли медицинские бригады Иерусалимского окружного объединения спасателей, которые оказали девочке помощь и отвезли в больницу «Шаарей Цедек». Сначала ее состояние оценивалось как средней тяжести, но позже оно значительно улучшилось.

Один из волонтеров Иерусалимского окружного объединения спасателей сообщил, что девочка получила серьезную травму головы.

«Мы оказали ей первую помощь, включая иммобилизацию и перевязки, после чего отвезли в травмпункт больницы», — рассказал волонтер.

Ранее Курсор информировал о том, что во вторник, 17 января, на шоссе 4, произошло дорожно-транспортное происшествие. В результате инцидента пострадал 55-летний мотоциклист. Бригада парамедиков MDA доставила пострадавшего в больницу «Асаф ха-Рофе».

Врачи охарактеризовали состояние мужчины как средней степени тяжести. Дорожная полиция расследует обстоятельства аварии.

Как сообщал Курсор, в ночь на пятницу, 13 января, недалеко от Кирьят-Шмоны произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли двое молодых мужчин.

Курсор писал ранее, что в четверг, 12 января, пять израильтян получили ранения, когда автомобиль, в котором они находились, упал в реку во время поездки в районе Чиангмая в Таиланде.

Еще мы писали, что 20-летний мужчина получил травмы средней степени тяжести в результате столкновения мотоцикла и электроскутера на улице Ибн Гвироль в Тель-Авиве.

Напомним, 10 января, в Бней-Браке произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого тяжело травмирован ребенок.