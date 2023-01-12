Жуткое ДТП с израильтянами в Таиланде: первые подробности

Как сообщают СМИ, авто с израильтянами упало в реку.

Пять израильтян получили ранения сегодня утром, когда автомобиль, в котором они назодились, упал в реку во время поездки в районе Чиангмая.

Они доставлены в больницы с травмами различной степени тяжести. Их жизни ничего не угрожает, сообщает МИД.

Министерство иностранных дел заявило, что «израильского консула в Таиланде проинформировали об инциденте, и он связался с пострадавшими. Кроме того, отдел по делам израильтян за границей в консульском крыле министерства иностранных дел находится в контакте с соответствующими органами в Израиле».

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