На базе «Шизафон» из танка по ошибке был выпущен боевой снаряд в курсантов

На базе «Шизафон» один из танковых экипажей по ошибке выпустил боевой снаряд в группу курсантов, но к счастью, никто не пострадал.

Об этом пишет News. walla.

Инцидент произошел во время плановых учений на прошлой неделе, но только сейчас о нем стало известно. В танке, который выстрелил в своих, находились девушки-инструкторы. Снаряд разорвался в нескольких десятках метров от курсантов, но никто не пострадал. Возможно, снаряд был бронебойным или подкалиберным.

Сразу после инцидента учений были прекращены. Начато расследование.

Один из военных чиновников отметил, что это чудо, что никто в результате происшествия не пострадал. Пока остается не ясным, что стало причиной инцидента.

«Курсор» писал ранее, что силы Армии обороны Израиля получили новую партию танков Merkava V и уже начали проводить полевые испытания техники. Этот танк является улучшенной версией Merkava IV, в нем объедены новые технологии и инновации в области защиты экипажа и повышения эффективности боевых возможностей.

Еще мы писали, что в 2023 году Армия обороны Израиля проведет боевое крещение для беспилотных летательных аппаратов, детали которых ранее не раскрывались.

Напомним, что Elbit Systems — израильская компания по разработке и модернизации различных видов вооружения приняла участие в конкурсе на создание основного боевого танка для индийской армии. Новыми танками Индия хочет заменить российские образцы Т-72, которые уже устарели.