ЦАХАЛ начинает использование засекреченных ранее беспилотников

ВВС Армии обороны Израиля сообщают о запуске в 2023 году новых беспилотных аппаратов и новых вертолетов.

В 2023 году Армия обороны Израиля проведет боевое крещение для беспилотных летательных аппаратов, детали которых ранее не раскрывались.

Об этом сообщает Walla.

БПЛА «Грозовые облака» будут вводить в эксплуатацию вместе с авиацией. Предполагается, что беспилотные летательные аппараты будут выполнять самые разнообразные задачи на территории противника: в первую очередь сбор разведданных. Проект возглавляет компания «Рафаэль».

Также будут модернизированы возможности ВВС и разведывательного крыла армии. В ближайшие месяцы ВВС Израиля получат новый учебный вертолет «Офер» для летной школы ВВС на базе Хацери для замены старого вертолета «Сайфан» (Бел-206). «Офер» – это вертолет типа AW119KX производства итальянской компании Leonardo.

Уже достигнут значительный прогресс в процессе поступления вертолетов «Си Хок» на вооружение ВМФ. Последнее обновление включает четыре новых вертолета, которые поступят в строй в 2025 году.

ЦАЗАЛ информирует, что вертолеты, которые будут освоены технологическими системами «Блюинг» имеют большую боевую дальность, грузоподъемность и способность собирать разведданные на гораздо больших дальностях, чем у вертолета «Бэт». который разбился в прошлом году у побережья Хайфы во время тренировочного полета.

«Курсор» писал ранее, что вечером в воскресенье, 8 января, в региональной дивизии Йоав Армии обороны Израиля начнутся военные учения.

Еще мы писали, что в ночь на субботу, 7 января, на КП «Джамале», расположенном севернее Дженина, по военнослужащим ЦАХАЛа был открыт огонь со стороны палестинских террористов. Стрельба велась из проезжающего автомобиля. В результате происшествия никто из израильских военнослужащих не пострадал.